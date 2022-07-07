У нас вы можете купить бу стиральную машину в Киеве по Очень Выгодной Цене. Опытные мастера делают полную профилактику (замена подшипников, замена Тэна, замена щеток двигателя, замена амортизаторов и многое другое) в каждой б/у стиральной машине. Все машинки вымыты и продезинфицированные не требуя никаких вложений.
Бытовая техника совершенствуется с каждым годом и для того, чтобы идти в ногу со временем не обязательно брать ссуду в банке и годами платить за бытовую технику. Купить стиральную машину б/у в идеальном состоянии, Вам помогут специалисты нашей компании. Продажа б/у стиральных машин в Киеве пользуется широкой популярностью, ведь за счет такого решения, Вы сможете не переплачивая, получить качественное оборудование от европейского производителя.
Почему купить стиральную машину б/у выгодно?
Вы получаете исправленную и проверенную технику,
только демократичные цены на стиральные машины б/у,
огромный выбор моделей различных производителей Продажа б/у стиральных машин в Киеве — почему мы?
Всегда пунктуальны, ценим как Ваше так и свое время,
подходим к вопросу с заботой о своей дальнейшей репутации,
гарантируем качество обслуживания,
предлагаем справедливую не завышенную стоимость Выбрать стиральную машину своей мечты, Вы можете посетив наш склад, где будет предоставлено консультативное сопровождение нашего специалиста.
Продажа б/у стиральных машин осуществляется в Киеве по адресу ул. Ивана Светличного 6. При необходимости, мы предлагаем доставку по городу и области. Ждем Вас!