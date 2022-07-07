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Продажа б/у стиральных машин:
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У нас вы можете купить бу стиральную машину в Киеве по Очень Выгодной Цене. Опытные мастера делают полную профилактику (замена подшипников, замена Тэна, замена щеток двигателя, замена амортизаторов и многое другое) в каждой б/у стиральной машине. Все машинки вымыты и продезинфицированные не требуя никаких вложений.
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продажа б/у стиральных машин
г. Киев
  • Ивана Светличного 6

Продажа б/у стиральных машин в Киеве

Марка: Haier
Модель: HW60-1010AN
Завантаження: 6 кг.
Швидкість віджиму: 1000
Габарити: 85/60/40

Ціна:

Марка: Indesit
Модель: XWSA 71051
Завантаження: 7 кг.
Швидкість віджиму: 1000
Габарити: 85/60/40

Ціна:

Марка:Bosch
Модель: Classixx 5
Завантаження: 5 кг.
Швидкість віджиму: 1000
Габарити: 85/60/40

Ціна:

Марка: Ariston
Модель: WMSL 600
Завантаження: 6 кг.
Швидкість віджиму: 1000
Габарити: 85/60/40

Ціна:
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Марка: Samsung
Модель: WF-7520SUV
Завантаження: 6 кг.
Швидкість віджиму: 1000
Габарити: 85/60/45

Цена:
б/у стиральная машинка самсунг

Марка: Samsung
Модель: WF-S 862
Загрузка: 3,5кг.
Скорость отжима: 1000
Габариты : 85/60/35

Цена:
б/у стиральная машинка лджи

Марка: Lg
Модель: F10B9 LDW
Загрузка: 5 кг.
Скорость отжима: 1000
Габариты : 85/60/45

Цена:
б/у стиральная машинка вирпул

Марка: Whirlpool
Модель: AWE 7515/1
Загрузка: 5,5 кг.
Скорость отжима: 1000
Габариты : 90/40/65

Цена:
б/у стиральная машинка занусси

Марка: Zannussi
Модель: ZWO
Загрузка: 5 кг.
Скорость отжима: 800
Габариты : 85/60/40

Цена:
купить б/у стиралку индезит

Марка: Indesit
Модель: IWSC 4085
Загрузка: 5 кг.
Скорость отжима: 800
Габариты : 85/60/40

Цена:
б/у стиралка самсунг

Марка: Samsung
Модель: S821
Загрузка: 3,5 кг.
Скорость отжима: 800+
Габариты : 85/60/34

Цена:

Марка: Whirlpool
Модель: AWE 6416
Загрузка: 6 кг.
Скорость отжима: 1000
Габариты : 90/40/65

Цена:
б/у стиралка индезит

Марка: Indesit
Модель: WISL 105
Загрузка: 5 кг.
Скорость отжима: 1000
Габариты : 85/60/40

Цена:

Марка: Ariston
Модель: AVSD 109
Загрузка: 5 кг.
Скорость отжима: 1000
Габариты : 85/60/40

Цена:
стиральная машинка аристон б/у

Марка: Ariston
Модель: AQSD 29U
Загрузка: 6 кг.
Скорость отжима: 1200
Габариты : 85/60/40

Цена:

Марка: Whirlpool
Модель: AWE 6416
Загрузка: 6 кг.
Скорость отжима: 1000
Габариты : 90/40/65

Цена:

Марка: Candy
Модель: GO4 107 DF
Загрузка: 7 кг.
Скорость отжима: 1000
Габариты : 85/60/45

Цена:

Марка: LG
Модель: WD-12400NDK
Загрузка: 5 кг.
Скорость отжима: 1200
Габариты : 85/60/45

Цена:

Марка: Zannussi
Модель: ZWSG6100V
Загрузка: 6 кг.
Скорость отжима: 1000
Габариты : 85/60/50

Цена:

Марка: Electrolux
Модель: EWS1054 SDU
Загрузка: 5 кг.
Скорость отжима: 1000
Габариты : 85/60/40

Цена:

Марка: Electrolux
Модель: EWT 13931 T
Загрузка: 5 кг.
Скорость отжима: 1300
Габариты : 90/40/60

Цена:

Марка: Samsung
Модель: WF6458N6W
Загрузка: 4,5 кг.
Скорость отжима: 800+
Габариты : 85/60/40

Цена:

Марка: Bosch 
Модель: Maxx6
Загрузка: 6 кг.
Скорость отжима: 1000
Габариты : 85/60/55

Цена:
б/у стиральная машинка индезит

Марка: Indesit
Модель: IWSE 5108
Загрузка: 5 кг.
Скорость отжима: 1000
Габариты : 85/60/40

Цена:
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Марка: Zanussi
Модель: ZWSG 7101VS
Загрузка: 6 кг.
Скорость отжима: 1000
Габариты : 85/60/40

Цена:
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Марка: Indesit
Модель: IWSC 5005
Загрузка: 5 кг.
Скорость отжима: 1000
Габариты : 85/60/40

Цена:
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Марка: Indesit 
Модель: IWUD 4085
Загрузка: 4 кг.
Скорость отжима: 800
Габариты : 85/60/33

Цена:
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Марка: Candy
Модель: EVO 1494LW
Загрузка: 9 кг.
Скорость отжима: 1400
Габариты : 85/60/40

Цена:
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Марка: Whirlpool
Модель: AWE 8629
Загрузка: 6 кг.
Скорость отжима: 1200
Габариты : 90/40/65

Цена:

Марка: Lg
Модель: F1022SD
Загрузка: 4 кг.
Скорость отжима: 1000
Габариты : 85/60/35

Цена:

Марка: Gorenje
Модель: SensoCare
Загрузка: 6 кг.
Скорость отжима: 900
Габариты : 85/60/40

Цена:

Марка: Lg
Модель: F1056MD
Загрузка: 5,5 кг.
Скорость отжима: 1000
Габариты : 85/60/45

Цена:

Марка: Indesit
Модель: IWUC4085
Загрузка: 4 кг.
Скорость отжима: 800
Габариты : 85/60/33

Цена:

Марка: Samsung
Модель: eco bubble
Загрузка: 6 кг.
Скорость отжима: 1000
Габариты : 85/60/42

Цена:

Марка: Indesit
Модель: WISL 105X
Загрузка: 5 кг.
Скорость отжима: 8000
Габариты : 85/60/40

Цена:

Марка: Lg
Модель: AWE 6416
Загрузка: 6 кг.
Скорость отжима: 1000
Габариты : 90/40/65

Цена:

Стиральная машина бу Киев

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